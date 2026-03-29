<p>Karol Dziuba, znany m.in. z takich produkcji jak <span>\u201eKorona kr\u00f3l\u00f3w\u201d<\/span>, <span>\u201eStulecie Winnych\u201d<\/span> czy <span>\u201eDewajtis\u201d<\/span>, ju\u017c 11 kwietnia do\u0142\u0105czy do obsady serialu \u201eKomisarz Alex\u201d<span>, w kt\u00f3rym wcieli si\u0119 w oficera Artura D\u0119bca. W rozmowie w <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/pytanie-na-sniadanie-odcinki,2542729" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>\u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d<\/span><\/a><span> opowiedzia\u0142 o nowej roli, podkre\u015blaj\u0105c, \u017ce jego bohater nie jest \u201esztampowym glin\u0105\u201d. Aktor m\u00f3wi\u0142 tak\u017ce o kulisach wsp\u00f3\u0142pracy z psem na planie oraz o tym, jak godzi \u017cycie zawodowe z prywatnym. Zobacz wideo i sprawd\u017a, co jeszcze zdradzi\u0142!<\/span><\/p><p><\/p>