<p>Za dwa dni, 5 lutego, minie 95 lat od urodzin Kaliny J\u0119drusik \u2013 jednej z najbardziej charyzmatycznych i niezapomnianych gwiazd polskiego kina i teatru. Z tej okazji przybrana c\u00f3rka artystki Aleksandra Wierzbicka, tancerka i choreografka Ma\u0142gorzata Potocka oraz wsp\u00f3\u0142autor ksi\u0105\u017cki \u201eKalina J\u0119drusik. Opowie\u015b\u0107 c\u00f3rki z wyboru\u201d Miko\u0142aj Milcke w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d wspominali jej \u017cycie, nieznane fakty oraz niezwyk\u0142e relacje z artystycznym \u015bwiatem. Ca\u0142o\u015b\u0107 rozmowy mo\u017cna obejrze\u0107 w wideo zamieszczonym poni\u017cej.<\/p>