Mocne kino historyczne inspirowane prawdziwymi wydarzeniami w\u0142a\u015bnie trafia na ekrany kin. \u201ePojedynek\u201d \u0141ukasza Palkowskiego zapowiada si\u0119 na jedn\u0105 z najbardziej poruszaj\u0105cych premier roku, a jego gwiazdy nie maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015bci: to nie jest kolejny pomnikowy film o wojnie, lecz opowie\u015b\u0107 o cz\u0142owieku postawionym w sytuacji granicznej. Ca\u0142o\u015b\u0107 rozmowy z Juli\u0105 Pietruch\u0105 i Antonim Pawlickim mo\u017cna obejrze\u0107 poni\u017cej.