Joanna \u017b\u00f3\u0142kowska \u015bwi\u0119tuje 55-lecie pracy artystycznej i 30 lat w roli Anny Surmacz-Kozie\u0142\u0142o w \u201eKlanie\u201d. Cho\u0107 w serialu mia\u0142a zagra\u0107 jedn\u0105 scen\u0119, zosta\u0142a na trzy dekady. Wspomina prze\u0142omow\u0105 \u201e\u0141aweczk\u0119\u201d z Januszem Gajosem, opowiada o pracy z c\u00f3rk\u0105 i przyznaje, \u017ce najwi\u0119ksz\u0105 sztuk\u0105 w jej zawodzie jest umiej\u0119tno\u015b\u0107 cieszenia si\u0119 tym, co przynosi los.