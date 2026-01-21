Z okazji Dnia Babci, obchodzonego 21 stycznia, do programu \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d zaproszono znane artystki, kt\u00f3re \u2013 poza aktywno\u015bci\u0105 zawodow\u0105 \u2013 ch\u0119tnie uczestnicz\u0105 w \u017cyciu swoich wnuk\u00f3w. Teresa Lipowska, Danuta B\u0142a\u017cejczyk i Ma\u0142gorzata Ostrowska-Kr\u00f3likowska opowiedzia\u0142y o rodzinnych chwilach sp\u0119dzanych z dala od blasku reflektor\u00f3w, zdradzaj\u0105c, jak na co dzie\u0144 wspieraj\u0105 i towarzysz\u0105 m\u0142odszemu pokoleniu.