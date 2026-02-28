<p>Ich wsp\u00f3lne pojawienie si\u0119 na konferencji ram\u00f3wkowej TVP natychmiast przyci\u0105gn\u0119\u0142o uwag\u0119 medi\u00f3w. Jolanta i Jacek Borkowscy zaprezentowali si\u0119 razem publicznie, wywo\u0142uj\u0105c lawin\u0119 komentarzy. W rozmowie odnie\u015bli si\u0119 do zamieszania wok\u00f3\u0142 odwa\u017cnej stylizacji Jolanty, opowiedzieli o r\u00f3\u017cnicach temperament\u00f3w i po raz kolejny udowodnili, \u017ce ich ma\u0142\u017ce\u0144stwo to mieszanka energii i humoru. Zapraszamy do wys\u0142uchania inspiruj\u0105cej rozmowy!<\/p>