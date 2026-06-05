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Wyglądał, jakby lewitował. Jaan Roose przeszedł po taśmie nad Warszawą

Paulina Gerasik
 05.06.2026, 11:38
Jaan Roose porusza się po linie rozpiętej wysoko nad zabudowaniami Warszawy. Sportowiec ma na sobie strój z logo Red Bull oraz uprząż zabezpieczającą. W tle widoczne są dachy budynków i elementy miejskiej architektury.
Jaan Roose ujawnił, jak naprawdę wyglądało rekordowe przejście po taśmie między PKiN a Varso Tower. Fot. Anadolu/ Getty Images

Wyglądał, jakby unosił się w powietrzu, a pod nim rozciągało się centrum Warszawy. Jaan Roose jako pierwszy człowiek przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Varso Tower, dokonując wyczynu, który przyciągnął uwagę tysięcy widzów. Trasa liczyła 500 metrów, a spacer odbywał się na wysokości około 180 metrów nad ziemią. Choć z perspektywy obserwatorów wszystko wyglądało niezwykle spokojnie, sam sportowiec przyznaje, że podczas przejścia toczył wewnętrzną walkę. Więcej w poniższym materiale wideo.