Po wykryciu ogniska hantawirusa na statku wycieczkowym pojawiły się pytania o ryzyko szerszego rozprzestrzeniania się zakażeń i bezpieczeństwo podróżnych. Choć informacja o śmierci trzech osób wywołała niepokój w wielu krajach, główny inspektor sanitarny dr n. med. Paweł Grzesiowski uspokaja, że sytuacja jest opanowana, a służby sanitarne reagują dziś znacznie szybciej niż przed pandemią COVID-19. Ekspert wyjaśnił również, dlaczego południowoamerykański wariant budzi większe obawy niż odmiany występujące w Europie. Więcej szczegółów w poniższym wideo.