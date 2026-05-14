„Możecie czuć się bezpiecznie”. Ekspert wyjaśnia sytuację wokół hantawirusa

Paulina Gerasik
 14.05.2026, 15:30
Dr n. med. Paweł Grzesiowski siedzi na jasnej sofie w studiu telewizyjnym. Ma krótkie siwe włosy, okulary i ciemny garnitur z granatowym krawatem w różowe paski oraz przypiętą do marynarki okrągłą plakietkę. W tle widać drewniane półki i rozmyte dekoracje, w tym zieloną ozdobę oraz wazon z żółtymi kwiatami.
GIS uspokaja po wykryciu ogniska hantawirusa na statku wycieczkowym i wyjaśnia, czy istnieje ryzyko kolejnej pandemii. Fot. materiały prasowe

Po wykryciu ogniska hantawirusa na statku wycieczkowym pojawiły się pytania o ryzyko szerszego rozprzestrzeniania się zakażeń i bezpieczeństwo podróżnych. Choć informacja o śmierci trzech osób wywołała niepokój w wielu krajach, główny inspektor sanitarny dr n. med. Paweł Grzesiowski uspokaja, że sytuacja jest opanowana, a służby sanitarne reagują dziś znacznie szybciej niż przed pandemią COVID-19. Ekspert wyjaśnił również, dlaczego południowoamerykański wariant budzi większe obawy niż odmiany występujące w Europie. Więcej szczegółów w poniższym wideo.