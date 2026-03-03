<p>15 marca w Teatrze Polonia w Warszawie odb\u0119dzie si\u0119 premiera spektaklu \u201eCo po Grace?\u201d z udzia\u0142em Hanny \u015aleszy\u0144skiej, Andrzeja Zieli\u0144skiego i Krzysztofa Dracza. Kameralna sztuka opowiada o samotno\u015bci, stracie i nowych pocz\u0105tkach w dojrza\u0142ym wieku, \u0142\u0105cz\u0105c refleksj\u0119 nad przemijaniem z ironi\u0105 i humorem. Tw\u00f3rcy podkre\u015blaj\u0105, \u017ce to historia o \u017cyciowej rewizji \u2013 czasie, w kt\u00f3rym mo\u017cna jeszcze wiele zmieni\u0107. Wi\u0119cej w specjalnym materiale wideo!<\/p>