<p>Hanka Bielicka zapisa\u0142a si\u0119 w historii jako legenda estrady o \u017celaznych zasadach pracy i wyj\u0105tkowej relacji z publiczno\u015bci\u0105, kt\u00f3r\u0105 stawia\u0142a w centrum ka\u017cdego wyst\u0119pu. We wspomnieniach Aldony Jankowskiej i Rados\u0142awa Pazury wy\u0142ania si\u0119 portret aktorki absolutnie oddanej scenie \u2013 wiernej ustaleniom, perfekcyjnie przygotowanej i \u015bwiadomie buduj\u0105cej sw\u00f3j rozpoznawalny wizerunek. To tak\u017ce historia drogi, kt\u00f3ra od artystycznych poszukiwa\u0144 i prze\u0142omowego spotkania z Bogdanem Brzezi\u0144skim doprowadzi\u0142a j\u0105 do stworzenia w\u0142asnego stylu monologu kabaretowego. Wi\u0119cej w specjalnym materiale wideo!<\/p>