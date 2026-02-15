\u015amier\u0107 Franki Zdu\u0144skiej w serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d g\u0142\u0119boko poruszy\u0142a widz\u00f3w i wywo\u0142a\u0142a fal\u0119 reakcji w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych. Dominika Kachlik, kt\u00f3ra przez ponad pi\u0119\u0107 lat wciela\u0142a si\u0119 w jedn\u0105 z najbardziej lubianych bohaterek telenoweli, przyzna\u0142a, \u017ce skala emocji po jej odej\u015bciu by\u0142a dla niej ogromnym zaskoczeniem. Aktorka podkre\u015bla, \u017ce decyzja o rozstaniu z produkcj\u0105 by\u0142a jej \u015bwiadomym, przemy\u015blanym wyborem, wynikaj\u0105cym z potrzeby zmian.