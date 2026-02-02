<p>Nowy sezon zapowiada si\u0119 intensywnie. Marcin Hycnar i Natalia Rybicka spotkali si\u0119 na planie sesji zdj\u0119ciowej do drugiej ods\u0142ony serialu \u201eGra z Cieniem\u201d. Atmosfera wok\u00f3\u0142 produkcji wyra\u017anie zdradzi\u0142a jedno: b\u0119dzie wi\u0119cej napi\u0119cia, emocji i nieoczywistych relacji. Bohater, kt\u00f3ry cudem prze\u017cy\u0142, i kobieta, kt\u00f3ra wci\u0105\u017c wymyka si\u0119 schematom, zn\u00f3w znajd\u0105 si\u0119 w centrum wydarze\u0144.<\/p>