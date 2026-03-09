<p>Gosia Andrzejewicz \u015bwi\u0119tuje 20-lecie swojej kariery muzycznej. Z tej okazji 9 marca artystka pojawi\u0142a si\u0119 w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d, w kt\u00f3rym wr\u00f3ci\u0142a wspomnieniami do pocz\u0105tk\u00f3w swojej drogi na scenie. Opowiedzia\u0142a o sukcesie debiutanckiego singla \u201ePozw\u00f3l \u017cy\u0107\u201d oraz o tym, jak nag\u0142a popularno\u015b\u0107 wp\u0142yn\u0119\u0142a na jej wybory i dalsz\u0105 karier\u0119. Zobacz specjalne wideo!<\/p>