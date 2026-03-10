<p>Gabriela Kowalewska dorasta\u0142a w domu, w kt\u00f3rym aktorstwo by\u0142o codzienno\u015bci\u0105. C\u00f3rka Krzysztofa Kowalewskiego i Agnieszki Suchory nie uciek\u0142a jednak od tego \u015bwiata \u2013 przeciwnie, sama wybra\u0142a scen\u0119 i kamer\u0119, cho\u0107 wie, \u017ce por\u00f3wnania z legendarnym ojcem b\u0119d\u0105 nieuniknione. M\u0142oda aktorka opowiada o presji znanego nazwiska, inspiracjach i pierwszych do\u015bwiadczeniach na planie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/teatr-telewizji,202\/bezimienne-dzielo,2749348" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eBezimiennego dzie\u0142a\u201d, kt\u00f3re obejrze\u0107 mo\u017cna w TVP VOD<\/a>. Ca\u0142\u0105 rozmow\u0119 zobaczysz w materiale wideo poni\u017cej.<\/p>