<p>Film potrafi otworzy\u0107 drzwi do rozm\u00f3w, kt\u00f3re na co dzie\u0144 pozostaj\u0105 zamkni\u0119te. Emocje \u2013 trudne, niewygodne, czasem niewypowiedziane \u2013 \u0142atwiej nazwa\u0107, gdy najpierw zobaczymy je na ekranie. Na tym za\u0142o\u017ceniu opiera si\u0119 nowy program TVP.pl \u201eFilmoterapia\u201d, prowadzony przez Martyn\u0119 Harland, w kt\u00f3rym kino staje si\u0119 pretekstem do spotkania z w\u0142asnymi prze\u017cyciami. Premierowe odcinki publikowane s\u0105 co drug\u0105 niedziel\u0119 na portalu TVP.pl.<\/p>