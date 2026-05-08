Ponad 251 milionów złotych zebranych dla dzieci chorych na raka, dziewięć dni nieprzerwanego streamu i miliony widzów śledzących wydarzenia dziejące się w niewielkiej kawalerce na warszawskiej Pradze. Charytatywna akcja Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego stała się światowym fenomenem internetu. Ogromne emocje wywołała również fotografia wykonana przez fotoreportera Filipa Naumienkę. Zdjęcie pokazujące samotnego streamera w ciszy i skupieniu błyskawicznie rozeszło się po sieci. Zobacz wideo z rozmowy z fotografem.