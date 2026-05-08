Rozmowy

Tłum, chaos i chwila ciszy. Tak powstało najbardziej znane zdjęcie Łatwoganga

Paulina Gerasik
 08.05.2026, 16:47
W pomieszczeniu stoi biurko z komputerem, mikrofonem i kamerą internetową ustawioną nad monitorem. Na podłodze, parapecie i wokół stanowiska rozsypane są kolorowe klocki oraz konfetti. Przy biurku siedzi Łatwogang w jasnym ubraniu, a obok ustawiono lampę studyjną i składane krzesła.
Charytatywny stream Łatwoganga przeszedł do historii internetu, a fotografia z niewielkiej kawalerki poruszyła miliony internautów. Fot. Materiały prasowe

Ponad 251 milionów złotych zebranych dla dzieci chorych na raka, dziewięć dni nieprzerwanego streamu i miliony widzów śledzących wydarzenia dziejące się w niewielkiej kawalerce na warszawskiej Pradze. Charytatywna akcja Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego stała się światowym fenomenem internetu. Ogromne emocje wywołała również fotografia wykonana przez fotoreportera Filipa Naumienkę. Zdjęcie pokazujące samotnego streamera w ciszy i skupieniu błyskawicznie rozeszło się po sieci. Zobacz wideo z rozmowy z fotografem.