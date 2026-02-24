Krak\u00f3w ponownie stanie si\u0119 miejscem jednego z najbardziej poruszaj\u0105cych wydarze\u0144 muzycznych w Polsce. Festiwal Zaczarowanej Piosenki wraca i jak co roku przypomina, \u017ce prawdziwa sztuka zaczyna si\u0119 tam, gdzie ko\u0144cz\u0105 si\u0119 stereotypy. Projekt stworzony przez Ann\u0119 Dymn\u0105 sta\u0142 si\u0119 jednym z najwa\u017cniejszych spo\u0142eczno-kulturalnych wydarze\u0144 w Polsce. To w\u0142a\u015bnie tutaj debiutanci \u015bpiewaj\u0105 rami\u0119 w rami\u0119 z najwi\u0119kszymi gwiazdami, a widzowie bardzo szybko przestaj\u0105 widzie\u0107 w\u00f3zek, lask\u0119 czy inne ograniczenia.