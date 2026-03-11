<p>11 marca w trakcie programu \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d Grzegorz Dobek przekaza\u0142 informacj\u0119 o naborze do koncertu <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/kultura\/aktualnosci\/opole-2026-nabor-do-konkursow-debiuty-i-premiery-jak-sie-zglosic-do-63-kfpp,92031144" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eDebiut\u00f3w\u201d i \u201ePremiery\u201d<\/strong><\/a><span> podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wydarzenie odb\u0119dzie si\u0119 od 4 do 7 czerwca i \u2013 jak zapowiadaj\u0105 prowadz\u0105cy \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d \u2013 ponownie zgromadzi najwi\u0119ksze gwiazdy polskiej sceny oraz m\u0142odych artyst\u00f3w, kt\u00f3rzy dopiero zaczynaj\u0105 swoj\u0105 muzyczn\u0105 drog\u0119. Zobacz wideo.<\/span><\/p>