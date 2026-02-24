Osiemdziesi\u0105te pi\u0105te urodziny Feliksa Falka sta\u0142y si\u0119 pretekstem do wyj\u0105tkowego spotkania. Re\u017cyser kultowych film\u00f3w pojawi\u0142 si\u0119 w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d razem z c\u00f3rk\u0105 Monik\u0105 Falk i z charakterystycznym dystansem m\u00f3wi\u0142 o wieku, tw\u00f3rczo\u015bci oraz \u017cyciu po zako\u0144czeniu pracy na planie filmowym. Nie zabrak\u0142o osobistych wspomnie\u0144, rodzinnych anegdot i szczerych refleksji o sztuce, kt\u00f3ra dzi\u015b przybiera dla niego zupe\u0142nie inn\u0105 form\u0119.