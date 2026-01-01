<p>Ewa B\u0142aszczyk podkre\u015bla, \u017ce sukces Kliniki Budzik to nie tylko liczby, ale przede wszystkim realna zmiana w \u017cyciu ca\u0142ych rodzin. Aktorka i za\u0142o\u017cycielka fundacji <span>\u201eAkogo?\u201d<\/span><span style="color: rgb(32, 33, 34);">,<\/span><span> podsumowuj\u0105c miniony rok, m\u00f3wi o wybudzeniach pacjent\u00f3w, prze\u0142omowych badaniach i przekonaniu, \u017ce prawdziwy rozw\u00f3j polega na tworzeniu nowych warto\u015bci \u2013 nawet wtedy, gdy los nie pozostawia wyboru.<\/span><\/p>