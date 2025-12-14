Jak zako\u0144czy\u0142 si\u0119 fina\u0142 Eurowizji Junior 2025 dla Polski i jakie emocje towarzyszy\u0142y Mariannie K\u0142os po wyst\u0119pie? M\u0142oda wokalistka zaj\u0119\u0142a wysokie miejsce w mi\u0119dzynarodowej rywalizacji, zostawiaj\u0105c po sobie mocne wra\u017cenie. Za kulisami nie brakowa\u0142o \u0142ez wzruszenia, dumy i s\u0142\u00f3w, kt\u00f3re pokazuj\u0105, jak wielkim prze\u017cyciem by\u0142 tegoroczny konkurs, zar\u00f3wno dla naszej reprezentantki, jak i dla jej bliskich oraz fan\u00f3w.