7 marca o godz. 17:35 odb\u0119dzie si\u0119 fina\u0142 polskich kwalifikacji do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, transmitowany na \u017cywo w TVP1. O\u015bmioro finalist\u00f3w wy\u0142onionych przez komisj\u0119 TVP zaprezentuje swoje utwory, a reprezentanta Polski na konkurs w Wiedniu wybior\u0105 widzowie w g\u0142osowaniu SMS. W\u015br\u00f3d kandydat\u00f3w jest 18-letni Stasiek Kukulski, przygotowuj\u0105cy si\u0119 do jednego z najwa\u017cniejszych wyst\u0119p\u00f3w w swojej dotychczasowej karierze. W programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d opowiedzia\u0142 o muzycznej drodze, eurowizyjnych ambicjach oraz piosence \u201eThis Too Shall Pass\u201d, z kt\u00f3r\u0105 powalczy o zwyci\u0119stwo.