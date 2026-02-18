<p>Udzia\u0142 Piotra Pr\u0119gowskiego w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026 wywo\u0142a\u0142 lawin\u0119 komentarzy i podzieli\u0142 fan\u00f3w konkursu. Aktor i showman przekonuje jednak, \u017ce jego start to nie medialna prowokacja, lecz powa\u017cna walka o reprezentowanie kraju z utworem \u201eParawany tango\u201d. \u2013 <em>To jest bardzo na serio<\/em> \u2013 powiedzia\u0142 Piotr Pr\u0119gowski w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d, zapowiadaj\u0105c pla\u017cow\u0105 energi\u0119, polski j\u0119zyk i wyst\u0119p, obok kt\u00f3rego nie da si\u0119 przej\u015b\u0107 oboj\u0119tnie.<\/p>