<p>Fina\u0142 polskich kwalifikacji do Eurowizji 2026 zbli\u017ca si\u0119 wielkimi krokami. W\u015br\u00f3d artyst\u00f3w staraj\u0105cych si\u0119 o wyjazd na konkurs znajduje si\u0119 Alicja, kt\u00f3ra wraca z utworem wyj\u0105tkowo osobistym. \u201ePray\u201d nie jest klasyczn\u0105 ballad\u0105 ani radiowym kompromisem. To muzyczny manifest o sile, determinacji i potrzebie wiary w siebie nawet wtedy, gdy droga do celu okazuje si\u0119 trudniejsza, ni\u017c si\u0119 spodziewali\u015bmy. Pe\u0142n\u0105 rozmow\u0119 mo\u017cna zobaczy\u0107 w poni\u017cszym wideo.<\/p>