Ju\u017c 7 marca odb\u0119dzie si\u0119 fina\u0142 Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. Na scenie nie zabraknie silnych emocji i wyrazistych osobowo\u015bci. Jedn\u0105 z artystek, kt\u00f3re wzbudzaj\u0105 szczeg\u00f3lne zainteresowanie fan\u00f3w Eurowizji, jest Anastazja Maci\u0105g \u2013 21-letnia wokalistka, kt\u00f3ra zaprezentuje utw\u00f3r \u201eWild Child\u201d. Piosenka, ale i ca\u0142e sceniczne show, maj\u0105 by\u0107 manifestem wolno\u015bci, odwagi i autentyczno\u015bci.