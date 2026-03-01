<p>Jako ch\u0142opiec kr\u0105\u017cy\u0142 wok\u00f3\u0142 szkolnego boiska na rowerze i do\u0142\u0105cza\u0142 do gry tylko wtedy, gdy w dru\u017cynie brakowa\u0142o jednego zawodnika. Nikt wtedy nie przypuszcza\u0142, \u017ce zamiast pi\u0142ki wybierze fortepian i role wymagaj\u0105ce miesi\u0119cy samotnej pracy. Eryk Kulm opowiedzia\u0142 o przygotowaniach do jednej z najwa\u017cniejszych kreacji w swojej karierze, o chorobliwej ambicji i o tym, dlaczego aktor te\u017c ma prawo czasem\u2026 po prostu dobrze si\u0119 bawi\u0107. Pos\u0142uchaj rozmowy z aktorem!<\/p>