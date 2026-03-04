<p>Aktorka Emilia Dankwa wraz z mam\u0105 Monika by\u0142y go\u015bciniami programu \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d, gdzie opowiedzia\u0142y o swojej relacji. Podkre\u015bla\u0142y, \u017ce ich wi\u0119\u017a jest bardzo bliska i opiera si\u0119 przede wszystkim na zaufaniu oraz wzajemnym wsparciu, a nie na kontroli. Ich historia pokazuje, \u017ce relacja matki i c\u00f3rki mo\u017ce z czasem zmieni\u0107 si\u0119 w partnersk\u0105 i pe\u0142n\u0105 zrozumienia. Zobacz wideo z tej rozmowy.<\/p>