<p>Edyta G\u00f3rniak by\u0142a go\u015bciem w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d z okazji Dnia Kobiet. Piosenkarka, kt\u00f3ra w 1994 roku zaj\u0119\u0142a drugie miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji, otwarcie opowiada o nowym etapie swojego \u017cycia. Przyznaje, \u017ce przez lata zmaga\u0142a si\u0119 z samotno\u015bci\u0105, ale dzi\u015b czuje si\u0119 inaczej i bardziej docenia sw\u00f3j wyb\u00f3r. Zobacz poni\u017cej dwucz\u0119\u015bciow\u0105 rozmow\u0119 z Grzegorzem Dobkiem.<\/p>