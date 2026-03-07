W sobotnim wydaniu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d Edyta Bartosiewicz opowiedzia\u0142a o wyj\u0105tkowej trasie \u201eTo jest m\u00f3j sen\u201d, w kt\u00f3r\u0105 w\u0142a\u015bnie ruszy\u0142a. Podczas koncert\u00f3w wykona swoje najwi\u0119ksze przeboje z lat 90. w symfonicznych aran\u017cacjach stworzonych przez Daniela Nosewicza. Na scenie pojawia si\u0119 tak\u017ce 50-osobowa orkiestra. Wokalistka zdradzi\u0142a r\u00f3wnie\u017c, czego obecnie s\u0142ucha i sk\u0105d czerpie inspiracje. Obejrzyj wideo poni\u017cej.