<p>Zbigniew \u0141uczy\u0144ski, Zbigniew Suszy\u0144ski i Jacek Borkowski \u2013 trzech dziadk\u00f3w, trzy r\u00f3\u017cne historie i jedno wsp\u00f3lne do\u015bwiadczenie, czyli ogromna rado\u015b\u0107 z bycia blisko wnuk\u00f3w. Z okazji Dnia Dziadka w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d pojawili si\u0119 wyj\u0105tkowi go\u015bcie, kt\u00f3rzy w szczerej rozmowie pokazali, jak dzi\u015b wygl\u0105da rola dziadka i dlaczego coraz cz\u0119\u015bciej daleko jej do utartych stereotyp\u00f3w.<\/p>