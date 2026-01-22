<p>Andrzej Grabowski znany jest z r\u00f3l scenicznych i filmowych, ale w prywatnych opowie\u015bciach coraz cz\u0119\u015bciej wraca do jednej z najwa\u017cniejszych r\u00f3l \u017cycia \u2013 bycia dziadkiem. W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d m\u00f3wi\u0105c o wnuczkach nie kreuje si\u0119 na idea\u0142, nie upi\u0119ksza rzeczywisto\u015bci. Z charakterystyczn\u0105 szczero\u015bci\u0105 opowiada o emocjach, brakach i rado\u015bciach, kt\u00f3re przysz\u0142y wraz z trzema dziewczynkami.<\/p>