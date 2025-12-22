Artur Si\u00f3dmiak, Tomasz O\u015bwieci\u0144ski i Pawe\u0142 \u201eNaval\u201d Mate\u0144czuk w ramach projektu \u201eMy wskazujemy \u015bcie\u017cki, Wy wybieracie drog\u0119 \u2013 STOP PRZEST\u0118PCZO\u015aCI\u201d odwiedzaj\u0105 zak\u0142ady poprawcze i o\u015brodki wychowawcze, rozmawiaj\u0105c z m\u0142odzie\u017c\u0105 o b\u0142\u0119dach, konsekwencjach i momentach, w kt\u00f3rych sami musieli zawalczy\u0107 o zmian\u0119. Nie moralizuj\u0105 \u2013 pokazuj\u0105, \u017ce jeden z\u0142y wyb\u00f3r nie musi zamyka\u0107 drogi do normalnego \u017cycia i \u017ce ka\u017cda m\u0142oda osoba ma szans\u0119 na nowy start.