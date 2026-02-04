Nowa piosenka, pobyt w szpitalu i \u017cyciowe decyzje \u2013 pocz\u0105tek roku okaza\u0142 si\u0119 dla Dominika Dudka wyj\u0105tkowo intensywny. Wokalista nie tylko zaprezentowa\u0142 w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d nowy singiel \u201eMo\u017ce wolniej\u201d, ale te\u017c opowiedzia\u0142 o problemach zdrowotnych i wa\u017cnych krokach w \u017cyciu prywatnym. Jak sam przyzna\u0142, wszystko to sk\u0142oni\u0142o go do refleksji i lekkiego wyhamowania tempa. Zobacz wideo z rozmowy, kt\u00f3r\u0105 prezentujemy poni\u017cej.