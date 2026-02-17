Osiemdziesi\u0105ta si\u00f3dma rocznica urodzin Czes\u0142awa Niemena przypomina o arty\u015bcie, kt\u00f3ry na trwa\u0142e zapisa\u0142 si\u0119 w historii polskiej muzyki. Dla milion\u00f3w s\u0142uchaczy pozostaje przede wszystkim legend\u0105 sceny i tw\u00f3rc\u0105 prze\u0142omowego utworu \u201eDziwny jest ten \u015bwiat\u201d. Za charyzmatycznym wizerunkiem wokalisty kry\u0142 si\u0119 jednak cz\u0142owiek \u2013 m\u0105\u017c, ojciec, a tak\u017ce zapalony majsterkowicz. Wspomnienia \u017cony Ma\u0142gorzaty Niemen i c\u00f3rki Natalii ods\u0142aniaj\u0105 jego prywatne oblicze \u2013 pe\u0142ne spokoju i \u0142agodno\u015bci.