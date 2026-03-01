W Krakowie rozgrywa si\u0119 fina\u0142 najwa\u017cniejszych halowych zawod\u00f3w konnych w Polsce, zamykaj\u0105cy zimowy sezon tej dyscypliny. W decyduj\u0105cych startach rywalizuj\u0105 czo\u0142owi zawodnicy w skokach przez przeszkody, powo\u017ceniu, uje\u017cd\u017ceniu i WKKW \u2013 wszechstronnym konkursie konia wierzchowego \u0142\u0105cz\u0105cym kilka pr\u00f3b je\u017adzieckich. O ko\u0144cowych rozstrzygni\u0119ciach cyklu decyduj\u0105 przejazdy na krakowskiej arenie, gdzie kumuluj\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze emocje ca\u0142ej rywalizacji. Wi\u0119cej w specjalnym materiale wideo!