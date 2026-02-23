Eurowizja coraz cz\u0119\u015bciej staje si\u0119 widowiskiem nie tylko muzycznym, ale tak\u017ce artystycznym. W tegorocznych polskich preselekcjach uwag\u0119 przyci\u0105ga Basia Giewont, wokalistka, kt\u00f3ra zamiast i\u015b\u0107 w popowe schematy, si\u0119ga do \u017ar\u00f3de\u0142. Jej utw\u00f3r \u201eZimna woda\u201d nie jest jedynie sceniczn\u0105 propozycj\u0105, lecz cz\u0119\u015bci\u0105 wi\u0119kszej historii zakorzenionej w podhala\u0144skich legendach, rytua\u0142ach i dawnych wierzeniach.