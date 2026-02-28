<p>Artur \u017bmijewski, kt\u00f3rego widzowie od lat kojarz\u0105 m.in. z rol\u0105 ksi\u0119dza Mateusza w popularnym serialu TVP, tym razem pokaza\u0142 swoje bardziej osobiste i wra\u017cliwe oblicze. U jego boku stan\u0119\u0142a c\u00f3rka, wokalistka Ewa \u017bmijewska. I nagle okaza\u0142o si\u0119, \u017ce za scenicznym do\u015bwiadczeniem kryje si\u0119 tata, kt\u00f3ry dr\u017cy o ka\u017cdy d\u017awi\u0119k. Jak wygl\u0105da ich wsp\u00f3lna praca i co dzieje si\u0119 mi\u0119dzy nimi na scenie? Przekonajcie si\u0119, ogl\u0105daj\u0105c nasze wideo.<\/p><p><br><\/p>