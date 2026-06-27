To będzie jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru. Już dziś podczas koncertu „Lata z Radiem i Telewizją Polską” w Radomiu na scenie pojawi się Anna Karwan. Choć wykona tylko jeden utwór, emocji z pewnością nie zabraknie. Przed koncertem artystka zdradziła, dlaczego ten występ jest dla niej wyjątkowy. Uchyliła również rąbka tajemnicy na temat nowej płyty i pewnej tajemniczej współpracy. Opowiedziała też o planach na najbliższe miesiące. Całą rozmowę zobaczysz w materiale wideo poniżej.