Rozmowy

Anna Karwan ukrywa wielką tajemnicę. Zapowiedziała duet, o którym marzyła od lat

Dorota Szymborska
 27.06.2026, 14:11
Na zdjęciu Anna Karwan stoi przy balustradzie w jasnym wnętrzu budynku. Artystka ma na sobie brązową skórzaną kurtkę narzuconą na sukienkę oraz złoty naszyjnik z okrągłą zawieszką. Tło stanowi minimalistyczna, jasna przestrzeń z rozmytymi elementami architektury.
Anna Karwan będzie jedną z gwiazd koncertu „Lata z Radiem i Telewizją Polską” w Radomiu. Fot. Agencja Forum

To będzie jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru. Już dziś podczas koncertu „Lata z Radiem i Telewizją Polską” w Radomiu na scenie pojawi się Anna Karwan. Choć wykona tylko jeden utwór, emocji z pewnością nie zabraknie. Przed koncertem artystka zdradziła, dlaczego ten występ jest dla niej wyjątkowy. Uchyliła również rąbka tajemnicy na temat nowej płyty i pewnej tajemniczej współpracy. Opowiedziała też o planach na najbliższe miesiące. Całą rozmowę zobaczysz w materiale wideo poniżej.