<p>W programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d poruszono temat emocji towarzysz\u0105cych rozstaniom. Jednym z go\u015bci by\u0142a Aneta Zaj\u0105c, kt\u00f3ra w trakcie rozmowy wr\u00f3ci\u0142a wspomnieniami do trudnego okresu w swoim \u017cyciu. Aktorka przyzna\u0142a, \u017ce po zako\u0144czeniu zwi\u0105zku towarzyszy\u0142o jej poczucie rozpadu dotychczasowego \u015bwiata. Dzi\u015b patrzy na tamte wydarzenia z wi\u0119kszym dystansem i podkre\u015bla, \u017ce nawet najtrudniejsze do\u015bwiadczenia mog\u0105 sta\u0107 si\u0119 pocz\u0105tkiem wa\u017cnej \u017cyciowej zmiany. Zobacz wideo!<\/p>