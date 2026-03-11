<p>Andrzej Nejman i jego \u017cona Ma\u0142gorzata rzadko opowiadaj\u0105 publicznie o swoim \u017cyciu prywatnym, ale tym razem zrobili wyj\u0105tek. W \u015brodowym wydaniu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d wr\u00f3cili wspomnieniami do pocz\u0105tk\u00f3w swojej relacji, \u015blubu i wsp\u00f3lnej pracy w teatrze. Ich historia zacz\u0119\u0142a si\u0119 bowiem\u2026 od primaaprilisowego \u017cartu, a dzi\u015b \u2013 po latach \u2013 podkre\u015blaj\u0105, \u017ce wsp\u00f3lne \u017cycie, tak\u017ce zawodowe, jest dla nich wielk\u0105 przygod\u0105. Zobacz wideo poni\u017cej.<\/p>