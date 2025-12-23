Pi\u0119\u0107dziesi\u0105t lat na scenie, setki koncert\u00f3w i piosenki \u2013 \u201eBy\u0107 kobiet\u0105\u201d, \u201eOdkryjemy mi\u0142o\u015b\u0107 nieznan\u0105\u201d, \u201eJeszcze tam si\u0119 \u017cagiel bieli \u2013 kt\u00f3re poruszaj\u0105 kolejne pokolenia. Alicja Majewska \u015bwi\u0119tuj\u0105c jubileusz pracy artystycznej, udowadnia, \u017ce kluczem do d\u0142ugowieczno\u015bci w muzyce s\u0105 prawda, emocje i szacunek do publiczno\u015bci. \u2013 Kiedy wychodz\u0119 na scen\u0119, zm\u0119czenie zostawiam w garderobie \u2013 m\u00f3wi artystka.