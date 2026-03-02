<p>Przez lata widzowie znali j\u0105 jako profesjonaln\u0105, zawsze u\u015bmiechni\u0119t\u0105 prezenterk\u0119 prognozy pogody. Tym razem jednak Aleksandra Kostka pokaza\u0142a zupe\u0142nie inne oblicze \u2013 prywatne, rodzinne i pe\u0142ne emocji. U jej boku po raz pierwszy w studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d zasiad\u0142 m\u0105\u017c, Piotr Dzi\u0119cielski. I cho\u0107 zapowiadano \u201etajemniczego m\u0119\u017ca\u201d, szybko si\u0119 okaza\u0142o, \u017ce to duet z histori\u0105 jak z filmu \u2013 25 lat ma\u0142\u017ce\u0144stwa, wsp\u00f3lne studia aktorskie i dwoje dzieci.<\/p>