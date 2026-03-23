<p>Ola Hamka\u0142o zaprosi\u0142a widz\u00f3w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/pytanie-na-sniadanie-odcinki,2542729" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201ePytania na \u015bniadanie\u201d<\/strong><\/a> do swojego domu. Aktorka przyzna\u0142a, \u017ce szczeg\u00f3ln\u0105 wag\u0119 przywi\u0105zuje do tego, by by\u0142o ono nie tylko przytulne, ale te\u017c inspiruj\u0105ce. \u201eW moim mieszkaniu jest bardzo du\u017co sztuki\u201d \u2013 podkre\u015bli\u0142a, pokazuj\u0105c m.in. obraz Jerzego Nowosielskiego, kupiony za pierwsze zarobione w telewizji pieni\u0105dze. We wn\u0119trzu nie brakuje pami\u0105tek z podr\u00f3\u017cy, r\u0119kodzie\u0142a i przedmiot\u00f3w zwi\u0105zanych z zawodow\u0105 drog\u0105 aktorki \u2013 a ka\u017cdy z nich skrywa histori\u0119, kt\u00f3ra m\u00f3wi o niej wi\u0119cej, ni\u017c mog\u0142oby si\u0119 wydawa\u0107.<\/p>