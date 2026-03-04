Jego piosenki zna niemal ka\u017cdy, a cytaty z nich na sta\u0142e wesz\u0142y do j\u0119zyka Polak\u00f3w. Zbli\u017caj\u0105ca si\u0119 85. rocznica urodzin Wojciecha M\u0142ynarskiego i premiera nowej biografii przypominaj\u0105 o tw\u00f3rcy, kt\u00f3ry potrafi\u0142 z humorem i przenikliwo\u015bci\u0105 opisywa\u0107 rzeczywisto\u015b\u0107. O arty\u015bcie w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d opowiadali Agata M\u0142ynarska oraz autor ksi\u0105\u017cki Roman Dziewo\u0144ski. Zobacz wideo poni\u017cej.