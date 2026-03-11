<p>11 marca obchodzony jest Dzie\u0144 So\u0142tysa, czyli \u015bwi\u0119to os\u00f3b, kt\u00f3re stoj\u0105 najbli\u017cej lokalnych spo\u0142eczno\u015bci. Z tej okazji w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d pojawili si\u0119 so\u0142tysi i so\u0142tyski z r\u00f3\u017cnych region\u00f3w Polski. Anna Gnach, Dorota Mirowska, \u0141ukasz \u015amietanko i Aleksander Warczyg\u0142owa opowiadali o tym, jak wygl\u0105da ich praca, a tak\u017ce zaskoczyli niekt\u00f3rymi obowi\u0105zkami. S\u0105 nie tylko organizatorami \u017cycia spo\u0142ecznego, ale r\u00f3wnie\u017c mediatorami w nietypowych sporach. Obejrzyj wideo poni\u017cej.<\/p>