Eurowizja

Głos Alicji niesie się po Wiedniu. Rywale już komentują występ Polki na Eurowizji

Agnieszka Żurek
 12.05.2026, 16:06
Alicja Szemplińska śpiewa na scenie, trzymając mikrofon w dłoni. Wokalistka ma na sobie srebrny metaliczny kostium i występuje w ciemnej oprawie świetlnej. Artystka wykonuje utwór z zamkniętymi oczami i uniesioną głową.
Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji 2026. Przed pierwszym półfinałem jej głos zrobił wrażenie na rywalach.

W Wiedniu odliczanie do pierwszego półfinału Eurowizji 2026 weszło w decydującą fazę. Alicja Szemplińska z utworem „Pray” walczy o miejsce w finale, a za kulisami konkursu emocje mieszają się z presją, integracją delegacji i pierwszymi ocenami rywali. W materiale „Pytania na śniadanie” widać, że polska reprezentantka jest uważnie obserwowana przez innych uczestników, a jej głos już zrobił duże wrażenie. Zobacz wideo poniżej i sprawdź, co dzieje się w Wiedniu tuż przed pierwszym półfinałem.