\u015awierad\u00f3w-Zdr\u00f3j zim\u0105 zamienia si\u0119 w jedno z najbardziej klimatycznych miejsc na ferie na Dolnym \u015al\u0105sku. G\u00f3rskie krajobrazy, rodzinne atrakcje i wyj\u0105tkowe historie zwi\u0105zane z uzdrowiskiem sprawiaj\u0105, \u017ce to kierunek, kt\u00f3ry \u0142\u0105czy aktywny wypoczynek z odkrywaniem lokalnych tradycji. Od legendy o \u015bwieradowskiej \u017cabce po jedno z najciemniejszych nieb w Europie, ka\u017cdy dzie\u0144 mo\u017ce tu wygl\u0105da\u0107 zupe\u0142nie inaczej.