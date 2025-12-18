<p>Harcerstwo od wielu pokole\u0144 kojarzy si\u0119 z mundurem, apelem i has\u0142em \u201eCzuwaj\u201d. Wsp\u00f3\u0142czesne harcerstwo to jednak co\u015b wi\u0119cej ni\u017c tylko tradycja i regulamin. To wsp\u00f3lnota ludzi, kt\u00f3rzy ucz\u0105 si\u0119 dzia\u0142a\u0107 razem i bra\u0107 odpowiedzialno\u015b\u0107 za innych. M\u0142odzi ch\u0119tnie do\u0142\u0105czaj\u0105 do harcerzy, poniewa\u017c mog\u0105 prze\u017cy\u0107 prawdziwe przygody. Jest to ruch, kt\u00f3ry nadal przyci\u0105ga.<\/p>