Niedzielny poranek 8 marca w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d zapowiada si\u0119 emocjonuj\u0105co. W studiu pojawi si\u0119 m.in. Edyta G\u00f3rniak. To jednak nie wszystko \u2013 widzowie poznaj\u0105 tak\u017ce zwyci\u0119zc\u0119 krajowych kwalifikacji do Eurowizji 2026. Kto b\u0119dzie reprezentowa\u0142 Polsk\u0119 na mi\u0119dzynarodowej scenie? Odpowied\u017a padnie w\u0142a\u015bnie w niedzielnym wydaniu programu. Program poprowadz\u0105 Anna Lewandowska i Robert Stockinger. Obejrzyj wideo poni\u017cej.