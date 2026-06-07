Ceny truskawek i czereśni na targowiskach przyprawiają wielu klientów o zawrót głowy. Zdaniem Łukasza Sędrowskiego, bohatera programu „Rolnik szuka żony”, to efekt wyjątkowo trudnego sezonu i rosnących kosztów produkcji. Jak podkreśla, za każdą skrzynką owoców stoją miesiące pracy oraz ogromne ryzyko związane z pogodą. Czy wraz z nadejściem pełni sezonu ceny wreszcie spadną? Tymczasem profesor Zbigniew Jarosz, gość „Pytania na śniadanie”, prognozuje, że w najbliższych tygodniach sytuacja na rynku może się zmienić. Zobacz wideo poniżej.