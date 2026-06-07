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Łukasz z „Rolnik szuka żony” o cenach truskawek. „Jest drogo, bo to biznes pod chmurką”

L.E.S.
 07.06.2026, 12:56
Łukasz Sędrowski siedzi w plenerowym studiu programu „Pytanie na śniadanie”. Ma na sobie białą ażurową koszulę, a przy twarzy widoczny jest mikrofon nagłowny. W tle znajduje się gęsta zieleń ogrodowa z delikatnie rozmytymi roślinami.
Łukasz Sędrowski z programu „Rolnik szuka żony” zwraca uwagę, że za wysokimi cenami owoców stoją rosnące koszty produkcji i trudne warunki pogodowe. Fot. TVP

Ceny truskawek i czereśni na targowiskach przyprawiają wielu klientów o zawrót głowy. Zdaniem Łukasza Sędrowskiego, bohatera programu „Rolnik szuka żony”, to efekt wyjątkowo trudnego sezonu i rosnących kosztów produkcji. Jak podkreśla, za każdą skrzynką owoców stoją miesiące pracy oraz ogromne ryzyko związane z pogodą. Czy wraz z nadejściem pełni sezonu ceny wreszcie spadną? Tymczasem profesor Zbigniew Jarosz, gość „Pytania na śniadanie”, prognozuje, że w najbliższych tygodniach sytuacja na rynku może się zmienić. Zobacz wideo poniżej.